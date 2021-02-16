Исторический статус позволяет делать больше любого лица, - Кулеба об участии Кравчука в эфире росТБ

16 февраля, 2021, 21:04

Вопросов патриотизма позиции главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука быть не может, несмотря на выступление на российском телеканале

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает Укринформ .

По его словам, Кравчук является первым президентом Украины и очень достойно представляет украинские интересы в ТКГ, а также во время брифинга Совета Безопасности ООН о состоянии выполнения Минских договоренностей.

"Поэтому вопросов принципиальности и патриотизма его позиции быть не может. Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному, в том числе при различных телеэфиров", - отметил Кулеба.

Он отметил, что позиция Кравчука по этому поводу известна - он не участвует в подобных пропагандистских мероприятиях.

"Но еще раз подчеркиваю, что сама фигура Леонида Кравчука позволяет ему делать немного больше, чем другим", - добавил глава МИД.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук недавно участвовал в эфире российского телеканала, во время которого главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин откровенно заявил о намерении постепенно интегрировать оккупированные территории в Россию.

Спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович считает , что главу украинской делегации в ТКГ Кравчука не следует осуждать за выступление на телеканале, ведь он хотел донести российской аудитории украинский взгляд.

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