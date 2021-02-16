Он хотел донести российской аудитории украинский взгляд, - Арестович о выступлении Кравчука на телеканале РФ

16 февраля, 2021, 08:29

Спикер трехсторонней контактной группы Алексей Арестович считает, что главу украинской делегации в ТКГ не следует осуждать за выступление на российском телеканале

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Леониду Макаровичу не нужно напоминать о необходимости защищать Украину ... Другое дело, что он использует возможности донести до различных целевых, в частности до российской целевой аудитории, украинский взгляд. Виноват ли он в том, что одновременно с ним включают (в эфир, - ред.) какого-то Пушилина Дениса Владимировича? Его же не предупреждают об этом", - заявил Арестович.

Арестович также спросил, можно ли осуждать Кравчука за такой поступок, если "он хочет донести до российского населения, которое смотрит российское телевидение, украинскую позицию".

"Несмотря на то что они привлекают Пушилина Дениса Владимировича, который для самого Леонида Кравчука квалифицируется как террорист? Ну что, мы должны санкции против него ввести?" - отметил спикер.

На вопрос "мог ли отказаться Кравчук от участия в эфире "Россия-1", Арестович заметил, что "мог отказаться, а мог использовать эфир, чтобы доказать свою правоту".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb