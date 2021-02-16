В Украине подали на регистрацию вакцину AstraZeneca

16 февраля, 2021, 12:15

Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения получил заявку о государственной регистрации вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, 15 февраля Государственный экспертный центр МЗ получил заявку о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Отмечается, что в тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала "зеленый свет" на ее использование во всем мире в рамках инициативы COVAX. Предварительно вакцина от Oxford/AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском Союзе и Индии.

Напомним, Украина заключила контракты на поставку 12 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной с участием компаний AstraZeneca (Великобритания - Швеция) и NovaVax (США) и производимой на мощностях Serum Institute (Индия).

Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford/AstraZeneca в размере от 2,2 до 3,7 млн доз в I-II кварталах 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у разработчиков. Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.

29 января 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4613 "О лекарственных средствах", который упрощает процедуру регистрации и использования вакцин от COVID-19 в Украине и сокращает ее до пяти дней.

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