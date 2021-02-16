Украина пригласила Канаду присоединиться к участию в "Крымской платформе"
16 февраля, 2021, 19:57
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил Канаду для участия в первом саммите "Крымской платформы"
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Кулеба сообщил канадскому коллеге Марку Гарно о приоритетах деятельности платформы и пригласил канадскую сторону принять участие в ее инаугурационном саммите в этом году.
Гарно заверил, что Канада твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
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