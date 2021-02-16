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Украина пригласила Канаду присоединиться к участию в "Крымской платформе"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил Канаду для участия в первом саммите "Крымской платформы"

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба сообщил канадскому коллеге Марку Гарно о приоритетах деятельности платформы и пригласил канадскую сторону принять участие в ее инаугурационном саммите в этом году.

Гарно заверил, что Канада твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Читайте также: Словакия примет участие в первом саммите "Крымской платформы", - МИД Украины

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