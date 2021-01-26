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Espreso.tvОбществоСловакия примет участие в первом саммите "Крымской платформы", - МИД Украины

Словакия примет участие в первом саммите "Крымской платформы", - МИД Украины


фото: planeta.press
Словакия будет представлена на Крымском саммите относительно платформы по деоккупации полуострова

Об этом сообщает МИД Украины.

Первый заместитель министра Эмине Джапарова представила словацким коллегам цели и механизмы работы "Крымской платформы", а также выразила благодарность словацкой стороне за готовность принять участие в первом саммите, который запланирован на 23 августа в Киеве.

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