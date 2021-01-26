Словакия примет участие в первом саммите "Крымской платформы", - МИД Украины

26 января, 2021, 12:56

Словакия будет представлена на Крымском саммите относительно платформы по деоккупации полуострова

Об этом сообщает МИД Украины.

Первый заместитель министра Эмине Джапарова представила словацким коллегам цели и механизмы работы "Крымской платформы", а также выразила благодарность словацкой стороне за готовность принять участие в первом саммите, который запланирован на 23 августа в Киеве.

Читайте также: "Зафиксирует, что РФ - агрессор": на первом саммите "Крымской платформы" примут открытую декларацию, - Джеппар