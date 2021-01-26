Словакия примет участие в первом саммите "Крымской платформы", - МИД Украины
26 января, 2021, 12:56
Словакия будет представлена на Крымском саммите относительно платформы по деоккупации полуострова
Об этом сообщает МИД Украины.
Первый заместитель министра Эмине Джапарова представила словацким коллегам цели и механизмы работы "Крымской платформы", а также выразила благодарность словацкой стороне за готовность принять участие в первом саммите, который запланирован на 23 августа в Киеве.
Читайте также: "Зафиксирует, что РФ - агрессор": на первом саммите "Крымской платформы" примут открытую декларацию, - Джеппар
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-