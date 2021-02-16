Уайлдер заявил, что у него украли победу над Фьюри

16 февраля, 2021, 12:55

Американский боксер Деонтей Уайлдер уверен, что ему должны отдать победу нокаутом в первом поединке против британца Тайсона Фьюри

Об этом сообщает Fighthub.

По словам Уайлдера, в декабре 2018 года ему должны были отдать победу над Фьюри нокаутом, однако рефери в 12-м раунде, дал британцу больше времени, чтобы встать после нокдауна.

"Я без вопросов победил в первом бою с Фьюри. Я его нокаутировал, но рефери дал ему больше времени, поскольку он считал, что поступает правильно. Все дело в том, каким был этот бой. Его очень сильно ждали, много стояло на кону. Иногда рефери начинают действовать не так, как обычно, думая, что так будет лучше для бокса, вместо того чтобы соблюдать правила", - сказал Уайлдер.

По его словам, Фьюри получил сотрясение и не должен был продолжать поединок также по этой причине.

"Я однозначно нокаутировал Фьюри. Я был удивлен не только из-за отсчета, но и потому, что видел, как он закатил глаза. Я знал, что Фьюри получил сотрясение, с ним было покончено. Это отмашка, и точка", - убежден Уайлдер.

В первом поединке между британцем и американцем за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе была зафиксирована ничья. В феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у него пояс.

Напомним, 9 февраля Деонтей Уайлдер обвинил своего бывшего тренера Марка Бреланда в том, что тот его отравил перед поединком с Тайсоном Фьюри.

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