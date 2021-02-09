Уайлдер заявил, что тренер отравил его перед боем с Фьюри
Об этом сообщает 78SPORTSTV.
Таким образом, Уайлдер отреагировал на слова тренера о том, что карьера бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе после поражения от Фьюри завершена.
"Иногда это делает не враг, а подонок, который прямо здесь. Это потому, где я нахожусь в жизни, а твоя карьера была короткой? Тогда в этом есть смысл. Он завидовал мне. Сейчас все это выходит наружу. Тебе не сломать короля. Король знает, как вернуться и продолжить править. Потому что люди ждут этого ", - сказал Уайлдер.
Он вновь заявил, что Бреланд перед боем за титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в феврале 2020 года с Фьюри отравил его воду.
"Ты хочешь нарушить молчание в разговоре с британскими СМИ:" Кто отравил воду? ». Нет, ты сделал это дерьмо. Или это конец моей карьеры? Это только начало величия, но для тебя - конец", - убежден Уайлдер.
- 19 января стало известно, что Деонтей Уайлдер договаривается о бое с бывшим чемпионом мира IBF Чарльзом Мартином.
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