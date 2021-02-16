Станет первой в мире: Украина приравняет цифровые паспорта к обычным

16 февраля, 2021, 10:45

По словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина станет первым государством в мире, которое приравняет цифровые паспорта к обычным

Об этом сообщает Правительственный портал.

"После принятия необходимого закона в мире сформируется бренд Украины как "цифрового государства" - мы станем первой страной, которая легализует цифровые паспорта. Это также упростит внутренние процессы по запуску новых цифровых продуктов", - цитирует пресс-служба слова Федорова.

Так, в мобильном приложении "Дія" доступны заграничный биометрический паспорт и ID-карта. Проверить действительность цифрового документа можно с помощью любого смартфона, на котором установлено приложение. Для этого нужно навести камеру смартфона на QR-код цифрового документа, который сверит его с данными в соответствующих реестрах.

В пресс-службе отметили, что украинцы уже могут пользоваться цифровыми паспортами в большинстве жизненных ситуаций - для получения отправлений на почте, административных, финансовых, банковских услуг и тому подобного. В частности, цифровые паспорта принимаются для открытия счета некоторыми банками, а также для покупки билетов на поезд и самолет.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона, который позволит пользоваться цифровыми паспортами наравне с бумажными.

Воспользоваться электронным паспортом в приложении "Дія" для внутренних рейсов могут клиенты десяти украинских аэропортов.