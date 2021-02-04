Украинцы смогут продолжить пользоваться цифровыми паспортами наравне с бумажными

4 февраля, 2021, 16:28

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, разрешающий использование цифровых паспортов наравне с бумажными

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Законопроект о цифровых паспорта принят в первом чтении. Наконец. Важнейший этап в построении цифрового государства и вхождении в режим без бумаг. Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными. Вариантов "не принять Действие" больше не будет", - цитирует пресс-служба слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Так, отметили в пресс-службе, ID-картами сегодня могут пользоваться примерно 5 млн украинцев, а загранпаспортами в смартфоне - до 16 млн.

В ведомстве напомнили, что до этого пользование паспортами в Дии регулировалось постановлением Кабинета министров. В то же время принятие проекта закона повышает статус использования цифровых паспортов на юридическом уровне.

Поэтому, цифровые паспорта будет возможно предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Также одобрен законопроект определяет терминологию, в частности применение электронной паспортов.

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