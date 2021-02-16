Самолет с украинцами, которые застряли на Занзибаре, скоро должен прибыть в Киев

16 февраля, 2021, 07:55

Почти в полночь по киевскому времени самолет с около 180 украинцами, которые на несколько дней застряли на Занзибаре, вылетел в Киев

Об этом говорится в сообщении авиакомпании SkyUp

В SkyUp сообщили, что самолет поднялся в небо в 23:59 по Киеву. Раньше это сделать ему мешали технические причины, а потом надо было соблюсти все правила и процедуры полета.

Рейс будет проходить через Анталию. Ориентировочное время возвращения украинцев домой - 9:20.

UPD Рейсы SkyUp PQ 1972 Занзибар - Анталия - Киев вылетел в 23:59 по киевскому времени. Все пассажиры и весь багаж ... Опубликовано SkyUp Airlinesпонедельника, 15 февраля 2021 года

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