Самолет с украинцами, которые застряли на Занзибаре, скоро должен прибыть в Киев
16 февраля, 2021, 07:55
Почти в полночь по киевскому времени самолет с около 180 украинцами, которые на несколько дней застряли на Занзибаре, вылетел в Киев
Об этом говорится в сообщении авиакомпании SkyUp
В SkyUp сообщили, что самолет поднялся в небо в 23:59 по Киеву. Раньше это сделать ему мешали технические причины, а потом надо было соблюсти все правила и процедуры полета.
Рейс будет проходить через Анталию. Ориентировочное время возвращения украинцев домой - 9:20.
UPD Рейсы SkyUp PQ 1972 Занзибар - Анталия - Киев вылетел в 23:59 по киевскому времени. Все пассажиры и весь багаж ...Опубликовано SkyUp Airlinesпонедельника, 15 февраля 2021 года
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- Напомним, 15 февраля Министерство иностранных дел сообщило , что на острове Занзибар застряло около 180 Украинские из-за неисправности самолета.
- Авиакомпания SkyUp ожидала разрешение на пролет воздушной территорией с Занзибара в Киев для эвакуации украинских туристов.
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