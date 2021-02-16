"За конфессиональный мир в Украине": нардепы Качура и Новинский возглавили новое межфракционное объединение в Раде

16 февраля, 2021, 16:45

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "За конфессиональный мир в Украине"

Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук , передает Еспресо.TV.

"Создание межфракционного депутатского объединения "За конфессиональный мир в Украине". Соглавами этого объединения избраны народные депутаты Украины Качура Александра Анатольевича (нардеп фракции" Слуга народа "- ред.) И Новинский (нардеп ОПЗЖ - ред.)" - сказа он.

Стефанчук сообщил, что также создано межфракционное объединение "На линии соприкосновения", которое возглавил внефракционный народный депутат Муса Магомедов.

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