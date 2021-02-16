Правительственный законопроект о НАБУ поставит под сомнение легитимность решений Бюро по апрель 22 года - ЦПК

16 февраля, 2021, 19:27

В ЦПК утверждают: законопроект Кабмина заблокирует работу ведомства и позволит президенту назначать "ручного" руководителя

Об этом говорится в анализе правительственного законопроекта о НАБУ от Центра противодействия коррупции.

Напомним, 15 февраля на внеочередном заседании правительства был внесен законопроект №5070, который в тот же день внесли в Верховную Раду.

Если этот законопроект будет принят, то фактически НАБУ получит одновременно и директора, и исполняющего обязанности директора, что ставит под сомнение легитимность любых решений руководства бюро.

"Очевидно, что причиной этого проекта есть желание назначить "ручного" директора НАБУ, который по одному звонку с банковой будет блокировать дела по "Татарову" или наоборот возбуждать в отношении врагов Зеленского. Ни блокировки работы НАБУ, ни ручная процедура конкурса в НАБУ при каких обстоятельствах не будут приняты международными партнерами. Именно поэтому пророссийское окружение толкает Зеленского на этот шаг ", - отметил глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

В Центре противодействия коррупции отметили, что закон может привести к юридическому двоевластию в НАБУ.

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"В норме указано, что заместитель Сытника будет выполнять полномочия директора НАБУ до назначения нового. Однако речь не идет о том, что произойдет с действующим директором Артемом Сытником. Решение КСУ о признании неконституционным указа о его назначении не влечет потерю им своих полномочий или увольнения с должности директора. Основания для его освобождения от должности директора, установленных законом, также отсутствуют. При таких обстоятельствах Сытник остается директором НАБУ, но до избрания нового директора и его первого заместителя Гизо Углава будут полномочия директора. То есть в НАБУ останется и.о. с полномочиями директора и директор по полномочиями. в итоге подрывается легитимность любых решений обоих ", - отметили в ЦПК.

Также в организации утверждают, что законопроект поднимает независимость НАБУ.

"Новая конкурсная процедура по избранию директора определяет такую конфигурацию конкурсной комиссии 9 членов, 3 из которых определяет возглавляемый президентом Совет национальной безопасности и обороны, 3 определяет Кабинет министров самостоятельно и еще 3 также Кабмин, но по предложению партнеров Украины в сфере антикоррупции. Решение приниматься простым большинством голосов 5-ю членами комиссии. На практике это означает, что делегированные международными партнерами члены комиссии не будут иметь никакой роли в процессе работы, ведь их голос не будет важным для принятия решения ", - пояснили в ЦПК.

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