"Депутатов беспокоит реакция МВФ и западных партнеров": Кравчук прокомментировала перспективу увольнения Сытника
Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила на брифинге, передает "Цензор".
"Законопроект должен официально поступить в Верховную Раду, его должен рассмотреть комитет и тогда, я думаю, что мы будем на фракции определяться", - отметила нардеп.
Отметим, соответствующий законопроект Кабмина поступил в Верховную Раду вечером 15 февраля.
По ее словам, народные депутаты имеют разные мнения и многих из них беспокоит возможная реакция из-за рубежа.
Читайте также: Попытка уволить Сытника после начала расследования по закупке китайской вакцины - сигнал того, что окружение Зеленского подконтрольно КПК, - эксперт
"Есть на самом деле уже сейчас разные мнения, и многих депутатов беспокоит возможная реакция того же МВФ и других западных партнеров. То есть было ли это как-то проговорено, не будет ли это какой-то ненужной дополнительной помехой в нормальных отношениях", - отметила Евгения Кравчук.
- Журналистам стало известно о внеочередном заседании правительства 15 февраля. На нем, по информации Центра противодействия коррупции, был внесен законопроект Кабмина, которым планируют уволить директора НАБУ Артема Сытника и изменить процедуру назначения
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти