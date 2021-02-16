"Депутатов беспокоит реакция МВФ и западных партнеров": Кравчук прокомментировала перспективу увольнения Сытника

16 февраля, 2021, 13:24

По словам заместителя председателя фракции "СН" в Верховной Раде Евгении Кравчук, народные депутаты опасаются возможной реакции стран Запада и МВФ из-за возможного увольнения директора НАБУ Артема Сытника

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила на брифинге, передает "Цензор".

"Законопроект должен официально поступить в Верховную Раду, его должен рассмотреть комитет и тогда, я думаю, что мы будем на фракции определяться", - отметила нардеп.

Отметим, соответствующий законопроект Кабмина поступил в Верховную Раду вечером 15 февраля.

По ее словам, народные депутаты имеют разные мнения и многих из них беспокоит возможная реакция из-за рубежа.

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"Есть на самом деле уже сейчас разные мнения, и многих депутатов беспокоит возможная реакция того же МВФ и других западных партнеров. То есть было ли это как-то проговорено, не будет ли это какой-то ненужной дополнительной помехой в нормальных отношениях", - отметила Евгения Кравчук.

Журналистам стало известно о внеочередном заседании правительства 15 февраля. На нем, по информации Центра противодействия коррупции, был внесен законопроект Кабмина, которым планируют уволить директора НАБУ Артема Сытника и изменить процедуру назначения

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