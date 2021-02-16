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Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине, - Степанов


фото: gettyimages
Украина получила документы от Pfizer для регистрации вакцины от COVID-19

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

"Я получил сообщение, что Pfizer пошла на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Буквально мне только что передали наши эксперты, получившие документы от Pfizer", - отметил он.

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Степанов добавил, что после регистрации вакцины она сможет ввозиться и использоваться.

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