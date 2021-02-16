Форвард сборной Украины Яремчук сделал хет-трик в чемпионате Бельгии

16 февраля, 2021, 08:33

Футболист сборной Украины Роман Яремчук забил три гола и сделал результативную передачу в матче за "Гент" в чемпионате Бельгии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Яремчук сделал хет-трик и ассист в матче 26-го тура чемпионата Бельгии против "Мускрона" и помог своей команде победить 4:0.

Украинец забил на 29-й, 85-й и 90-й минутах.

Всего в нынешнем сезоне Яремчук сыграл за "Гент" 29 матчей, забил 16 голов и сделал 5 результативных передач.

"Гент" в чемпионате Бельгии занимает 12-е место.

Чемпионат Бельгии

26-й тур

15 февраля

"Гент" - "Мускрон" 4:0

Голы: Яремчук, 29, 85, 90 + 1, Тиссоудали, 70,

15 января стало известно, что "Гент" отказался продавать Романа Яремчука португальскому "Спортингу" за 10 млн евро.

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