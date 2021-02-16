Для Зеленского организовали в соцсетях "ботоферму", которая атакует оппонентов президента, - Княжицкий

16 февраля, 2021, 11:42

В социальных сетях создана специальная сеть ботов, которая работает против оппонентов Владимира Зеленского и всячески хвалит его самого

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Николай Княжицкий.

Он отметил, что, по данным журналистского расследования, объектами атак "ботофермы" является пятый президент Петр Порошенко, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, народный депутат Гео Лерос, бывший узник Кремля Олег Сенцов и другие.

"Вчера сайт "Буквы" обнародовал большое исследование, в котором прямо говорится о том, что создан целый ряд групп ботов, механизмов в социальных сетях для того, чтобы уничтожать и унижать целый ряд украинских политиков. Это разные люди. Среди них Петр Порошенко, пятый Президент Украины. Но не только он. Среди них и глава Верховной Рады Разумков, и бывший руководитель Офиса Президента Богдан, оппозиционный сейчас депутат Гео Лерос, Арсений Яценюк, узник Кремля Олег Сенцов и многие другие", - говорит Княжицкий.

"Есть один человек, которого хвалят эти ботовские социальные сети, - это Владимир Зеленский", - констатирует Княжицкий.

Он отметил, что социальные сети осуждают подобные практики во всем мире.

«Но впервые мы имеем случай, когда власть через социальные сети, через ботов за деньги неизвестного происхождения борется с оппозицией. Кто платит за это? Мы, налогоплательщики", - отмечает депутат.

«Что означают такие подходы и такая работа против оппозиции, где ложь распространяется сотнями тысяч за народные деньги в социальных сетях? Это свидетельствует о начале диктатуры. Есть только одна страна, которая позволяет себе это делать, и эта страна на востоке. Эта страна - агрессор Россия, где оппозицию бросают в тюрьмы, унижают через средства массовой информации. И где так, как сейчас украинская власть, тратят миллионы их рублей на то, чтобы унижать лидеров оппозиции", - отмечает Княжицкий.

«Давайте остановимся, потому что когда советник руководителя Офиса президента Подоляк говорит, что пора подумать, чтобы закрыть оппозиционный канал "Прямой", и не стыдится этого, то завтра они не постыдятся того, чтобы закрыть каждого из вас", - убежден народный депутат.