В Киеве два человека госпитализированы в результате падения сосулек

15 февраля, 2021, 16:44

14 февраля двое киевлян обратились за медицинской помощью с травмами, полученными в результате падения сосулек, их госпитализировали

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева в Facebook.

"В Шевченковском районе 48-летняя жительница получила рассечение головы и кровотечение из-за падения сосульки. Госпитализирована с ушибленной раной теменной области головы и закрытой черепно-мозговой травмой. В Оболонском районе 46-летний мужчина получил ушиб лобной области головы также из-за падения сосульки. С закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча госпитализирован", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что за минувшие сутки центральная диспетчерская центра зарегистрировала 1 654 обращения граждан, в экстренном режиме выполнено 1 210 вызовов.

Прибытие бригад на экстренные вызовы до 10 минут - 67%, до 20 минут - 26%. За прошедшие сутки 18 бригад скорой помощи провели в пробках 159 мин.

Всего в воскресенье в Киеве было зарегистрировано 124 травматических случая, из них 18 произошли с детьми.

В комментарии Укринформу руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская сообщила, что в Киеве за выходные, 13 и 14 февраля, из-за гололеда на дорогах и тротуарах города, травмировались 148 человек.

"За 14 февраля травмировались 71, за 13 февраля - 77 случая", - заявила Вишневская.

Она отметила, что среди травмированных - все взрослые.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украине утихнут морозы .

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