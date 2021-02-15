15 февраля, 2021, 21:02

По направлению врача анализ на COVID-19 бесплатно можно сдать в 71 пункте тестирования, созданном в амбулаторных коммунальных заведениях столицы

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

"Пункты для забора анализов организованы на базе 42 амбулаторных коммунальных медицинских учреждений. Это 28 центров первичной медико-санитарной помощи, 13 консультативно-диагностических центров и КНП "Киевская студенческая поликлиника". Всего 71 пункт расположен по 65 адресам", - отметила она.

С электронной картой пунктов можно ознакомиться по ссылке.

Гинзбург отметила, что по направлению врача сдача анализа бесплатно.

Также она отметила, что забор биологического материала для выявления коронавирусной инфекции определенным категориям больных проводится и дома. Домой бригады выезжают к детям в возрасте до 10 лет; людям, которым более 65; к лицам с инвалидностью 1 и 2 группы и киевлянам, которые по разным объективным причинам не могут передвигаться самостоятельно. Такой выезд осуществляется специально созданными мобильными бригадами на безвозмездной основе при условии направления от врача, с которым подписана декларация.

Напомним, 2 332 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 февраля.

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