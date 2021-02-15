Коронавирус в Украине: за сутки умерли 62 человека
В частности, заболели 160 детей и 47 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1145 человек;
- летальных исходов - 62;
- выздоровели - 2478 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 13 740 (в том числе методом ПЦР - 11073, методом ИФА - 2667).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1273475 человек;
- выздоровели - 1116779 человек;
- летальных исходов - 24 392;
- проведения ПЦР-тестов - 6551858.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), г. Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 211 случаев;
Винницкая область - 142 случая;
Волынская область - 45 случаев;
Днепропетровская область - 106 случаев;
Донецкая область - 28 случаев;
Житомирская область - 150 случаев;
Закарпатская область - 113 случаев;
Запорожская область - 46 случаев;
Ивано-Франковская область - 457 случаев;
Киевская область - 171 случай;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 9 случаев;
Львовская область - 123 случая;
Николаевская область - 77 случаев;
Одесская область - 75 случаев;
Полтавская область - 21 случай;
Ровенская область - 15 случаев;
Сумская область - 47 случаев;
Тернопольская область - 79 случаев;
Харьковская область - 59 случаев;
Херсонская область - 31 случай;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черкасская область - 66 случаев;
Черновицкая область - 225 случаев;
Черниговская область - 23 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
2332 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов воскресенья, 14 февралем 2021
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