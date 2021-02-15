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Espreso.tvСпортУЕФА представил новый мяч Лиги чемпионов

УЕФА представил новый мяч Лиги чемпионов


фото: twitter.com/UEFA
УЕФА представил новый мяч, которым будут играть матчи плей-офф Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter УЕФА.

Первые матчи, где можно будет увидеть новый мяч, пройдут уже завтра, 16 февраля.

"Новый мяч для Лиги чемпионов создан в честь 20-летия культового дизайна "звездный мяч". Он дебютирует в 1/8 финала во вторник вечером", - говорится в сообщении УЕФА.

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