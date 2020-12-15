Зинченко пообещал отомстить "Боруссии" за унижение "Шахтера" в Лиге чемпионов

15 декабря, 2020, 10:15

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко пообещал отомстить менхенгладбахской "Боруссии" за разгром "Шахтера" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По словам Зинченко, в 1/8 финала ЛЧ он хочет отомстить "Боруссии" из Менхенгладбаха за две разгромные поражения, которые она нанесла "Шахтеру" на групповом раунде - 0: 6 и 0: 4.

"Когда нам выпала" Боруссия ", первое о чем я подумал, что нам нужно отомстить за" Шахтер ". Думаю, украинским болельщикам не стоит ничего говорить об этой команде, ведь и так все известно. Немецкая команда обладает хорошими футболистами. К тому же любая немецкая команда всегда дисциплинированно играет. На такой стадии Лиги чемпионов всегда будет трудно. Не могу сказать, что жребий легкий. "Боруссия" дала знать о себе всей Европе ", - сказал Зинченко.

Напомним, 14 декабря состоялось жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb