Транш от МВФ, который является маркером адекватности Украины, в ближайшие полгода мы не получим, - Фурса

15 февраля, 2021, 18:49

Средств от Международного валютного фонда, что является маркером адекватности Украины для других финансовых организаций, в ближайшие полгода не будет

Такой прогноз сделал инвестиционный банков Сергей Фурса в программе "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.

"В бБлижайшие полгода, я думаю, мы ничего не получим. А господин Шмыгаль в августе говорил, что транш будет в сентябре, в сентябре говорил, что будет в ноябре, в ноябре говорил, что в январе. У него постоянно так, что скоро-скоро получим транш. Проблемы те же, что были до этого. Это борьба с коррупцией, а именно наступление на антикоррупционную инфраструктуру, которое осуществляется Офисом президента, Конституционным судом, парламентом. То есть идет системное разрушение антикоррупционных институтов. Они выстраивались вместе с МВФ - это была часть сотрудничества с МВФ. И, кстати, часть сотрудничества с Европейским Союзом", - заметил Фурса.

Эксперт подчеркнул, что заем от Международного валютного фонда возможен только при условии верховенства права в Украине и желании власти выполнять условия международных партнеров.

"Вторая часть - это судебная реформа. Когда мы говорим об инвестициях в Украину, об отсутствии инвестиций: почему не идут инвесторы? Потому что нет верховенства права. Нет верховенства права, у нас судьи массово живут в Конче-Заспе. Поэтому судебная система нуждается в очищении, настоящем очищении. и опять же, это упирается в нежелание украинской власти это делать. Эти две ключевые проблемы, которые были известны и до того, как миссия приедет, по ним и делали все прогнозы настоящие аналитики. Премьер-министр Шмыгаль может говорить все что угодно. Никто из аналитиков не ожидал, что мы получим деньги", - отметил инвестиционный банкир.

Сергей Фурса также добавил, что Украине критически важно получить средства, ведь сотрудничество с Международным валютным фондом обеспечивает доступ к финансированию - это маркер адекватности Украины.

Напомним, 13 февраля стало известно, что миссия МВФ завершила работу в Украине, а стороны не договорились об пересмотр программы stand by.

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