Сумма иска китайских акционеров "Мотор Сичи" против Украины увеличилась на $ 100 млн

15 февраля, 2021, 13:23

Китайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили предварительную сумму ущерба в споре против Украины на минимум $ 100 млн - до $ 3,6 млрд

Об этом говорится в сообщении на сайте, где размещается информация для акционеров "Мотор Сичи".

"Китайские инвесторы ПАО" Мотор Сич "увеличили предварительную сумму убытков на минимум $ 100 млн, что касается их требований в споре против Украины, рассмотрение которого происходит в международном арбитраже - с $ 3,5 млрд в не менее $ 3,6 млрд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост суммы предыдущих требований обусловлено тем, что начальная группа потребителей была расширена за счет включения еще нескольких китайских акционеров, также понесли значительные убытки вследствие действий Украины.

Как сообщалось ранее, инвестиционный спор должен рассматриваться арбитражным судом ad hoc, который сейчас формируется сторонами.

Напомним, китайские инвесторы инициировали арбитраж против Украины в декабре 2020 года.