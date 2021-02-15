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Espreso.tvОбществоСамолет с украинцами получил разрешение на вылет из Занзибара, - Криклий

Самолет с украинцами получил разрешение на вылет из Занзибара, - Криклий

Самолету SkyUp позволили вылететь из Занзибара - там застряли около 180 украинских туристов

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp с Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем", - отметил он.

  • Напомним, 15 февраля Министерство иностранных дел сообщило, что на острове Занзибар застряли около 180 Украинские из-за неисправности самолета.
  • Авиакомпания SkyUp ожидала разрешение на пролет по воздушной территории из Занзибара в Киев для эвакуации украинских туристов.

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