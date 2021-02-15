Самолет с украинцами получил разрешение на вылет из Занзибара, - Криклий

15 февраля, 2021, 20:56

Самолету SkyUp позволили вылететь из Занзибара - там застряли около 180 украинских туристов

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp с Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем", - отметил он.

Напомним, 15 февраля Министерство иностранных дел сообщило, что на острове Занзибар застряли около 180 Украинские из-за неисправности самолета.

Авиакомпания SkyUp ожидала разрешение на пролет по воздушной территории из Занзибара в Киев для эвакуации украинских туристов.