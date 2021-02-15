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Пожарные ликвидировали возгорание в парке "Дружбы народов"


фото: ДСНС
Для ликвидации пожара в кафе спасатели привлекли 4 спецмашины и 20 спасателей

Об этом рассказали в пресс служба ГСЧС .

Спасатели рассказали, что сообщение о пожаре в кафе в парке "Муромец", что в Деснянском районе столицы, поступило в 11:24.

"На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших государственных пожарно-спасательных частей. По прибытию спасателей было установлено, что горит 1-этажное здание общественного питания. Произошло возгорание на площади 100 кв.м. На момент прибытия бойцов внутри помещения никого не было. пожарные сразу приступили к ликвидации возгорания. в 12:24 пожар был локализован, а в 12:45 - ликвидирован ", - отметили в ГСЧС.

Для тушения пожара привлекли 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве.

Спасатели отметили, что причну возгорания здания до сих пор не установили.

В результате пожаров никто не пострадал.

  • Напомним, 15 февраля в Киеве началась пожар в парке "Дружбы народов"

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