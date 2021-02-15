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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошел пожар в парке "Дружбы народов"

В Киеве произошел пожар в парке "Дружбы народов"


фото: dsns.gov.ua
15 февраля начался пожар в парке "Дружбы народов". По информации спасателей, пожар распространился на 100 квадратных метров

Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.

"Скорее всего, горит кафе. Загорелась одноэтажное здание на территории парка", - рассказали спасатели.

Отмечается, что горит парк "Муромец", расположенный на островах Трухановом и одноименном Муромца. Площадь огня, по сообщению спасателей, составляет 100 кв. метров.

Пострадавших в результате пожара нет.

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