В Киеве произошел пожар в парке "Дружбы народов"

15 февраля, 2021, 13:15

15 февраля начался пожар в парке "Дружбы народов". По информации спасателей, пожар распространился на 100 квадратных метров

Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.

"Скорее всего, горит кафе. Загорелась одноэтажное здание на территории парка", - рассказали спасатели.

Отмечается, что горит парк "Муромец", расположенный на островах Трухановом и одноименном Муромца. Площадь огня, по сообщению спасателей, составляет 100 кв. метров.

Пострадавших в результате пожара нет.

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