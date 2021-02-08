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Espreso.tvСпортДо Лиги Европы 10 дней: "Брюгге" потерял двух ключевых игроков перед матчем с "Динамо"

До Лиги Европы 10 дней: "Брюгге" потерял двух ключевых игроков перед матчем с "Динамо"


фото: Getty Images
Двое основных игроков "Брюгге" травмировались в матче чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверен"

Об этом сообщает HLN .

"Брюгге" выиграл у "Васланд-Беверен" (0: 2), однако двое игроков получили травмы и выбыли на неопределенный срок. Речь идет о защитнике Клинтоне Мата и хавбеке Хансе Ванакане. Сроки восстановления и серьезность повреждения пока не известны.

28-летний Мата провел в этом сезоне 32 матча и отдал 2 результативные передачи, ни один из игроков "Брюгге" не сыграл больше матчей чем анголец.

На счету Ванакена 30 матчей, 10 забитых мячей и 6 ассистов. Бельгиец является одним из самых результативных игроков бельгийской команды. Полузащитник является вторым в рейтинге самых дорогих игроков "Брюгге".

Матчи 1/16 финала Лиги Европы будут сыграны 18 и 25 февраля. Донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив", а киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге".

 

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