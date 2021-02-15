Кризис в электроэнергетике усиливается беспомощностью правительства Шмыгаля, - Бессмертный
Об этом экс-вице-премьер Роман Бессмертный рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .
"Я не верю, что по технологическим причинам такое количество энергоблоков вышло в аварийный ремонт. С моей точки зрения, за этим стоит серьезная заговор тех, кто просто шантажирует и правительство, и государство. И неумение правительства действовать в таких условиях является только плюсом для тех , кто пытается шантажировать Украину в такой ситуации. Все это является составной продуманной программы атаки на энергетическую систему Украины ", - отметил политик.
Читайте также: Руками правительства Шмыгаля страна-агрессор уничтожает энергетику Украины, - Гройсман
"То, что сейчас происходит, это и непрофессиональный менеджмент правительства, и внутренние заговора против правительства и общества, и отдельные просто диверсии", - отметил Бессмертный.
При этом он напомнил о том, как еще летом прошлого года Кабмин предупреждали о вероятности подобного развития событий.
"Мы уже пятый месяц находимся в таком состоянии, так как первые сигналы энергетического кризиса появились еще в июле месяце. Но это пускали мимо ушей, никто на это обращал внимание. Я имею в виду руководителей, хотя аналитики об этом тогда уже говорили ", - сказал Роман Бессмертный .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти