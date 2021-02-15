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Горсовет Харькова официально прекратит полномочия Кернеса 24 февраля


фото: suspilne
Городской совет Харькова на следующей неделе официально прекратит полномочия Геннадия Кернеса

Распоряжение секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова опубликовано на сайте городского совета, передает " РБК-Украина ".

В Харькове на очередной сессии, назначенной на 24 февраля, официально прекратят полномочия умершего в ночь на 17 декабря 2020 мэра Харькова Геннадия Кернеса. Как говорится в распоряжении, вопрос досрочного прекращения полномочий Кернеса - первых в повестке дня сессии.

Также предполагается, что на этой сессии Кернесу присвоят звание почетного гражданина Харькова.

  • Напомним, Верховная Рада может назначить внеочередные выборы городского головы Харькова, поскольку до сих пор не получила всех необходимых документов.

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