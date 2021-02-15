Горсовет Харькова официально прекратит полномочия Кернеса 24 февраля

15 февраля, 2021, 13:21

Городской совет Харькова на следующей неделе официально прекратит полномочия Геннадия Кернеса

Распоряжение секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова опубликовано на сайте городского совета, передает " РБК-Украина ".

В Харькове на очередной сессии, назначенной на 24 февраля, официально прекратят полномочия умершего в ночь на 17 декабря 2020 мэра Харькова Геннадия Кернеса. Как говорится в распоряжении, вопрос досрочного прекращения полномочий Кернеса - первых в повестке дня сессии.

Также предполагается, что на этой сессии Кернесу присвоят звание почетного гражданина Харькова.

Напомним, Верховная Рада может назначить внеочередные выборы городского головы Харькова, поскольку до сих пор не получила всех необходимых документов.

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