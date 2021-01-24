В ВР заявили о невозможности назначить внеочередные выборы мэра Харькова

24 января, 2021, 22:59

Верховная Рада не может назначить внеочередные выборы городского головы Харькова, поскольку до сих пор не получила всех необходимых документов

Об этом сообщает Общественное .

В Верховной Раде заявили, что смогут рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова, когда получат все необходимые документы. Сейчас секретарь горсовета Игорь Терехов не прислал двух из трех необходимых.

Об этом стало известно из служебной записки Управления по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления.

Согласно документу, профильный комитет 5 января поручил рассмотреть ходатайство Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы. Выяснилось, что для рассмотрения вопроса не хватает двух документов - копии свидетельства о смерти городского головы Геннадия Кернеса, заверенного печатью горсовета, а также решение совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

Напомним, 17 декабря 2020 года мэр Харькова Геннадий Кернес умер в результате осложнений от коронавируса.

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