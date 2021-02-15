Кравчук: ОРДЛО сегодня не с Украиной, цель "главарей" - превратиться в Россию

15 февраля, 2021, 15:15

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской области сегодня не с Украиной, а цель "главарей" строить "государство"

Об этом он заявил во время форума "Украина 30", передает РБК-Укрраина.

Кравчук считает, что оккупанты хотят превратить ОРДЛО в Россию.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области сегодня не с Украиной и цель главарей, тех людей, которые там, так называемых руководителей, довольно откровенная и открытая. Они хотят строить государства и трансформироваться в Россию", - отметил он.

Напомним, Кравчук заявил, что Российская Федерация сделала из оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей крупную военную базу.

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