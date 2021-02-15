Байден на саммите G7 обсудит коронавирус и мировую экономику
15 февраля, 2021, 08:26
Президент США Джо Байден присоединится к лидерам стран "Большой семерки" (G7) 19 февраля на виртуальном саммите, посвященном глобальным мероприятиям по COVID-19 и усилиям по восстановлению мировой экономики
Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает "Интерфакс-Украина ".
"Президент Байден сосредоточится на глобальном реагировании на пандемию COVID-19, включая координацию с производства, распространения и поставки вакцины", - говорится в сообщении.
Другие дискуссии с лидерами на саммите будут сосредоточены на восстановлении экономики после пандемии.
"Президент Байден также обсудит необходимость инвестиций для укрепления нашей коллективной конкурентоспособности и важность обновления глобальных правил для решения экономических проблем, таких как те, которые представляет Китай", - говорится в сообщении.
- Также напомним, что Байден объявил о формировании в составе Министерства обороны специальной рабочей группы по пересмотру американской военной стратегии относительно угроз со стороны Китая.
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