Байден поручил пересмотреть стратегию США в отношении Китая
Об этом сообщает Голос Америки .
Байден дал рабочей группе четыре месяца на то, чтобы дать оценку сегодняшней ситуации, и "чтобы мы могли наметить ... путь вперед по вопросам, связанным с Китаем".
Байден добавил, что обзор, который будет создан рабочей группой, имеет решающее значение в выработке американской стратегии противостояния китайской угрозе.
"Нам необходимо противостоять растущим угрозам, которые создает Китай, чтобы сохранить мир и защитить наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - добавил он.
Рабочая группа должна будет подготовить свои оценки и рекомендации по выработке военной стратегии в отношении Китая, технологических вопросов, организационной структуры и стратегии применения вооруженных сил, а также о возможных альянсах и двусторонних оборонительных договорах с Пекином.
"Таким образом мы решим китайскую проблему и обеспечим победу американского народа в будущей конкуренции", - сказал Байден.
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