Байден поручил пересмотреть стратегию США в отношении Китая

11 февраля, 2021, 11:47

Президент США Джо Байден объявил о формировании в составе Министерства обороны специальной рабочей группы по пересмотру американской военной стратегии относительно угроз со стороны Китая

Об этом сообщает Голос Америки .

Байден дал рабочей группе четыре месяца на то, чтобы дать оценку сегодняшней ситуации, и "чтобы мы могли наметить ... путь вперед по вопросам, связанным с Китаем".

Байден добавил, что обзор, который будет создан рабочей группой, имеет решающее значение в выработке американской стратегии противостояния китайской угрозе.

"Нам необходимо противостоять растущим угрозам, которые создает Китай, чтобы сохранить мир и защитить наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - добавил он.

Рабочая группа должна будет подготовить свои оценки и рекомендации по выработке военной стратегии в отношении Китая, технологических вопросов, организационной структуры и стратегии применения вооруженных сил, а также о возможных альянсах и двусторонних оборонительных договорах с Пекином.

"Таким образом мы решим китайскую проблему и обеспечим победу американского народа в будущей конкуренции", - сказал Байден.

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