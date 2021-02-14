В Раздольной, что в Одесской области, подтверждено 16 случаев гепатита
14 февраля, 2021, 11:23
Медики подтвердили вспышку заболеваемости гепатитом А у воспитанников расположенного в Одесской области детского дома семейного типа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"13 февраля в городе Роздельная по улице Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)", - сообщили сегодня, 14 февраля 2021 года, в ГСЧС.
Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Напомним, первое сообщение о гепатите в Раздольной поступило 10 февраля .
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