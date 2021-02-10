В детдоме в Одесской области зафиксировали вспышку гепатита: восемь больных

10 февраля, 2021, 14:52

В одном из детских домов семейного типа в городе Раздильня произошла вспышка гепатита А

Об этом со ссылкой на главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова передает Думськая .

Он отметил, что у восьми пациентов диагноз "гепатит А" подтвердился в результате анализов, проверенных в лабораторных центров Минздрава в Одесской области.

Так, трое инфицированных госпитализированы в инфекционное отделение местной райбольницы. Болезнь у них протекает в легкой форме.

Санврач отметил, что первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января. После этого специалисты лабораторного центра взяли анализы у больных и лиц, которые с ними контактировали, а также проверили условия проживания в детдоме.

"Проверили состояние питьевой воды. Чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее. Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена", - добавил Гончаров.

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