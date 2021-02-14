Спасатели назвали области, где затруднено движение на всех автодорогах
Речь идет о Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях, передает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
В связи с сильными порывами ветра и образованием сугробов:
Винницкая и Хмельницкая области - на всех автодорогах общего пользования в пределах этих областей продолжаются ограничения движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта;
Ровенская область - на автодорогах государственного значения в пределах Ровенской области продолжаются ограничения движения всех транспортных средств, кроме специализированной техники.
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В других регионах ограничения действуют не везде.
Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1 тыс. 540 работников и 1 тыс. 220 ед. техники.
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