Спасатели назвали области, где затруднено движение на всех автодорогах

14 февраля, 2021, 07:21

По состоянию на 07:00 воскресенья, 14 февраля 2021 года, насчитывается три области в западной и центральной частях Украины, где есть наибольшие осложнения с передвижением по автомобильным дорогам

Речь идет о Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях, передает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

В связи с сильными порывами ветра и образованием сугробов:

Винницкая и Хмельницкая области - на всех автодорогах общего пользования в пределах этих областей продолжаются ограничения движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта;

Ровенская область - на автодорогах государственного значения в пределах Ровенской области продолжаются ограничения движения всех транспортных средств, кроме специализированной техники.

Читайте также: Как предотвратить переохлаждение и обморожение. Полезные советы

В других регионах ограничения действуют не везде.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1 тыс. 540 работников и 1 тыс. 220 ед. техники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb