Как предотвратить переохлаждение и обморожение. Полезные советы

13 февраля, 2021, 12:00

На днях в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха, метель, порывы ветра 15-20 м / с. При таких условиях больше человек рискует обморозить руки, ноги, нос, щеки и уши. Когда человек замерзает, активизируются защитные силы организма и кровь попадает прежде всего в жизненно важные органы - сердце и головной мозг

Зато в конечностях кровообращение замедляется, сосуды сужаются и этим органам угрожает обморожение. Что делать в таких случаях рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на памятку населению , опубликованную Ивано-Франковской ОГА.

И именно в такую погоду больше всего угрожают вирусные инфекции. Поэтому прежде всего надо позаботиться о теплой и удобной одежде и обуви. Одевайтесь по принципу: чем больше свитеров и штанов, тем лучше. Таким образом дольше сможете сохранять тепло.

Обязательно надевайте шапки и шарфы. Чтобы предотвратить переохлаждение конечностей, одевайте на руки теплые перчатки, а на ноги - теплые носки. Если замерзнут ноги, считайте, что переохлаждение не избежать. Поэтому, если вы собираетесь долго стоять на улице, советуем одеть на ноги сначала шерстяные носки, а сверху - хлопчатобумажные. Шерсть, раздражая рецепторы стопы, усиливает кровообращение в ступнях и согревать их. А хлопок хранить это тепло. Обувь должна быть теплой, но не тесной.

Как предотвратить обморожения

Чтобы защитить кожу открытых участков тела от мороза, перед выходом на улицу смазывайте ее жирным кремом. Это защитит ее от холода и сохранит тепло.

Обязательно смазывайте губы помадой или хотя бы подсолнечным маслом. Если нет возможности зайти в помещение, постоянно двигайтесь, но следите, чтобы не промокло обувь.

Время от времени растирайте ноги снизу вверх, машите руками, двигайтесь. Помогут согреться горячие напитки - чай с лимоном, молоко, но не кофе.

Перед тем как выйти на улицу в холодное время года, никогда не пейте травяных настоев. Некоторые травы обладают потогонным действием, поэтому на холоде вы быстро вспотеете и замерзнете.

Не употребляйте спиртного на морозе. От этого сосуды сначала расширяются, а потом резко сужаются и замедляют попадание крови к тем участкам, которые в этом больше всего нуждаются - до ног, рук, лица. Тогда чувствительность кожи снижается и человек как будто не чувствует холода, но это опасно.

Не стоит также курить на морозе. Никотин сужает сосуды и человек еще больше мерзнет.

На морозе энергетические затраты организма очень велики, поэтому еда должна быть соответствующей - калорийной и горячей.

Детей до 1 года нельзя выносить на мороз ниже 15 ° С или когда влажность воздуха слишком высока. Кожа малыша значительно чувствительнее к холоду, чем у взрослых.

Первая неотложная помощь

Если кожа рук, ног или лица красная, беспокоиться не о чем. Если же она побелела - это первый симптом обморожения.

В таких случаях надо действовать немедленно. Ни в коем случае нельзя растирать кожу снегом - его кристаллы травмируют кожу. К тому же снег грязный и в микротрещинки может попасть инфекция. Зайдите в теплое помещение и осторожно разотрите руки шерстяным шарфом или шапкой.

Руки надо растирать от кончиков пальцев, постепенно двигаясь вверх, а лицо - мягкими круговыми движениями. Если есть возможность, после растирания опустите руку в теплую воду (15-17 ° С). Понемногу к ней подливать теплую воду, доводя температуру до 38-40 ° С.

Если обмороженные части тела сразу опустить в горячую воду, омертвение тканей неизбежно. После такой ванны оберните обмороженное место теплым шарфиком. Если кожа остается бледной и не реагирует на механические раздражения, обратитесь к врачу.

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