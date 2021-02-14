"Аталанта" с Малиновским на последней минуте спасла матч с "Кальяри"

14 февраля, 2021, 18:01

В 22-м туре чемпионата Италии украинец Руслан Малиновский помог Аталанте "одержать победу над "Кальяри"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Руслан Малиновский начал матч в запасе и вышел на замену лишь на 85-й минуте. Через 5 минут после этого Луис Муриель забил за команду из Бергамо и принес ей победу.

Еще один украинский футболист "Аталанты" - Виктор Коваленко - весь матч просидел на скамье запасных и пока не дебютировал за новую команду.

"Аталанта" победила "Кальяри" 1:0, набрала 40 очков и занимает седьмое место. "Кальяри" с 15 пунктами 18-й.

Чемпионат Италии

22-й тур

14 февраля

"Кальяри" - "Аталанта" 0:1

Гол: Муриель, 90

Напомним, 6 февраля "Аталанта" с Малиновским не удержала победу над "Торино", выигрывая 3:0.

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