"Аталанта" с Малиновским не удержала победу над "Торино", выигрывая 3:0

6 февраля, 2021, 18:01

Украинский футболист Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" в ничейном матче чемпионата Италии против "Торино"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и сыграл 78 минут. Еще один украинец - Виктор Коваленко остался в запасе из-за проблем с желудком.

Уже к 21-й минуте команда из Бергамо забила три гола - отличились Иосиф Иличич, Робин Госенс и Луис Муриель.

В конце первого тайма "Торино" сократил отставание в счете до минимума усилиями Андреа Белотти и Бремера.

От поражения туринцев на 84-й минуте спас Федерико Бонацолли.

"Аталанта" сыграла с "Торино" вничью 3:3, набрала 37 очков и занимает седьмое место. "Торино" с 16 пунктами - 17-й.

Чемпионат Италии

21-й тур

6 февраля

"Аталанта" - "Торино" 3:3

Голы: Иличич, 14 Госенс, 19 Муриель, 21 - Белотти, 42, Бремер, 45+1, Бонаццоли, 84

На 42-й минуте Белотти не реализовал пенальти

Напомним, 1 февраля "Аталанта" купила Виктора Коваленко у "Шахтера" за 700 тыс. Евро.

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