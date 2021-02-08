Украинец Зинченко установил безумное историческое достижение в "Манчестер Сити"

8 февраля, 2021, 16:21

У Александра Зинченко самый высокий в истории процент побед среди всех игроков английского "Манчестер Сити"

Об этом сообщает StatCity в twitter.

Александр Зинченко сыграл целый матч 23-го тура АПЛ против "Ливерпуля", где "Манчестер Сити" победил со счетом 4: 1. Этот поединок стал для украинца 83-м за "Сити". Команда получила 72 победы, когда на поле был Зинченко.

Процент побед с украинцем составляет 86,75%. Это рекордный показатель среди всех игроков, которые когда-либо провели за "Манчестер Сити" более 10 матчей.

Контракт Александра Зинченко с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается Transfermark в 20 млн евро. В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Манчестер Сити" 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.

7 февраля в 23-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко в составе разгромил в гостях "Ливерпуль".