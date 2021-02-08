Украинец Зинченко установил безумное историческое достижение в "Манчестер Сити"
Об этом сообщает StatCity в twitter.
Александр Зинченко сыграл целый матч 23-го тура АПЛ против "Ливерпуля", где "Манчестер Сити" победил со счетом 4: 1. Этот поединок стал для украинца 83-м за "Сити". Команда получила 72 победы, когда на поле был Зинченко.
Процент побед с украинцем составляет 86,75%. Это рекордный показатель среди всех игроков, которые когда-либо провели за "Манчестер Сити" более 10 матчей.
Контракт Александра Зинченко с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается Transfermark в 20 млн евро. В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Манчестер Сити" 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.
StatCity (@StatCity) February 7, 2021
- 7 февраля в 23-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко в составе разгромил в гостях "Ливерпуль".
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