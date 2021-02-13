 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирЯпонию сотрясли подземные толчки магнитудой 7,1 балла

Японию сотрясли подземные толчки магнитудой 7,1 балла


фото: Reuters
В Японии, у побережья префектуры Фукусима, произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла

Об этом сообщает Reuters.

По данным японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 7,1 произошло на востоке страны. Эпицентр находился у побережья префектуры Фукусима на глубине 60 км.

Толчки ощущались в Токио. Информации о неисправности на ядерном объекте Токаймура пока не поступало.

Землетрясение произошло за несколько недель до десятой годовщины подземных толчков 11 марта 2011 года, которые опустошили северо-восток Японии и вызвали мощное цунами, приведшее к крупнейшей ядерной аварии в мире за четверть века.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 февраля, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать