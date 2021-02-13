Японию сотрясли подземные толчки магнитудой 7,1 балла

13 февраля, 2021, 18:10

В Японии, у побережья префектуры Фукусима, произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла

Об этом сообщает Reuters.

По данным японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 7,1 произошло на востоке страны. Эпицентр находился у побережья префектуры Фукусима на глубине 60 км.

Толчки ощущались в Токио. Информации о неисправности на ядерном объекте Токаймура пока не поступало.

Землетрясение произошло за несколько недель до десятой годовщины подземных толчков 11 марта 2011 года, которые опустошили северо-восток Японии и вызвали мощное цунами, приведшее к крупнейшей ядерной аварии в мире за четверть века.





Japan faced earthquake magnitude 7.1 level

Please stay safe.



pic.twitter.com/7HhgLlHriq - TXT_soobinnie (@apa_ajadeh_) February 13, 2021

Напомним, 13 февраля неподалеку армянской столицы Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.

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