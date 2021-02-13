Японию сотрясли подземные толчки магнитудой 7,1 балла
Об этом сообщает Reuters.
По данным японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 7,1 произошло на востоке страны. Эпицентр находился у побережья префектуры Фукусима на глубине 60 км.
Толчки ощущались в Токио. Информации о неисправности на ядерном объекте Токаймура пока не поступало.
Землетрясение произошло за несколько недель до десятой годовщины подземных толчков 11 марта 2011 года, которые опустошили северо-восток Японии и вызвали мощное цунами, приведшее к крупнейшей ядерной аварии в мире за четверть века.
- TXT_soobinnie (@apa_ajadeh_) February 13, 2021
Japan faced earthquake magnitude 7.1 level
Please stay safe.
pic.twitter.com/7HhgLlHriq
- Напомним, 13 февраля неподалеку армянской столицы Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.
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