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Espreso.tvМирВ Армении произошло мощное землетрясение

В Армении произошло мощное землетрясение


фото: Armenpress
Неподалеку армянской столицы Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

Об этом сообщает Armenpress.

Сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении сообщила, что землетрясение произошло 13 февраля в 13:29 по киевскому времени. В 8 км к юго-востоку от Еревана магнитуда толчков составила 4,7. Сила землетрясения в эпицентре достигала 6-7 баллов.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении сообщили, что землетрясение ощущалось в Ереване мощностью 5-6 баллов, в районах Арагацотн, Арарат, Ширак, Армавир, Вайоцдзор - 3-4 балла.

После подземных толчков в Ереване наблюдались проблемы со связью. Сообщений о жертвах и пострадавших нет.

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