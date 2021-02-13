В Армении произошло мощное землетрясение

13 февраля, 2021, 16:10

Неподалеку армянской столицы Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

Об этом сообщает Armenpress.

Сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении сообщила, что землетрясение произошло 13 февраля в 13:29 по киевскому времени. В 8 км к юго-востоку от Еревана магнитуда толчков составила 4,7. Сила землетрясения в эпицентре достигала 6-7 баллов.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении сообщили, что землетрясение ощущалось в Ереване мощностью 5-6 баллов, в районах Арагацотн, Арарат, Ширак, Армавир, Вайоцдзор - 3-4 балла.

После подземных толчков в Ереване наблюдались проблемы со связью. Сообщений о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, 29 декабря 2020 года в центре Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. В результате многие люди пострадали, семь человек погибли.

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