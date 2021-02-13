Пионтковский: В Москве царит настроение "нам плевать"». Унижение Борреля - это вызов Западу

13 февраля, 2021, 16:47

Унижение верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москве - это вызов путинской России Западу

Об этом сообщил политолог Андрей Пионтковский в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .

"Это очень показательный эпизод был с Боррелем в Москве. Ведь Москва все это могла очень хорошо рассчитать и спрогнозировать. Жозеп Боррель - это такой типичный "Путин Ферштейн!" Приехал интеллигент в шляпе к уголовникам, о чем-то с ними договориться и пробудить в них умные чувства и мотивы. Но его подвергли невероятному унижению на этой специально срежиссированной пресс-конференции", - заявил Пионтковский.

Политолог отметил, что своим отношением к представителю Европейского Союза Жозепу Боррелю Российская Федерация показала свое дерзкое к Западу и всего цивилизованного мира.

"Власть Российской Федерации перегнула. Поведение россиян не только по отношению к Боррелю, но и ко всему Европейскому Союзу была чрезвычайно дерзким. Это привело к ответной реакции. Но какой вывод мы должны из этого сделать? Россияне сознательно шли на обострение, они предвидели эту реакцию. Думаю, что в Москве царит настроение "нам плевать". Они это продемонстрировали своим отношением к внутренним протестам. Это был полный вариант Беларуси: Лукашенко и Путин одинаково показали, что они будут опираться на грубую силу. Если надо будет, они будут расстреливать людей", - отметил спикер .

Андрей Пионтковский добавил: "Это вызов Западу, хороший тест ментальности Кремля. Тем более, в Украине должны сделать выводы. Это сопровождается невиданной кампанией на кремлевских каналах угроз Украине с призывами российского Донбасса, воссоединения и так далее. Не стоит исключать и военную провокацию. Тем более, что об этом постоянно говорят лидеры Лугандонии, они объявляют, что их республики частично оккупированы украинскими войсками и они хотят восстановить их в пределах Донецкой и Луганской областей Украинской Советской Социалистической Республики. Не исключено, что такой сценарий рассматривается в Кремле, несмотря на то, что по сегодняшним настроением американцев этот сценарий получит очень жесткий ответ".

Напомним, по результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.

Европейский Союз начнет подготовку новых санкций против России уже в феврале. Ожидается, что решение может быть принято весной.

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