9 февраля, 2021, 17:23

Европейский союз начнет подготовку новых санкций против России уже в феврале. Ожидается, что решение может быть принято весной

Об этом с трибуны Европарламента заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, после визита в Россию он воспользуется своим правом и будет инициировать новые санкции.

"Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИД Европейского союза, а затем в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения о дальнейших шагах. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения", - отметил боррелий.

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В субботу в комментарии для Postimees эстонские евродепутаты Рихо Террас, Урмас Паэт, Андрус Ансип, Яак Мадисон, Марина Кальюранд и Свен Миксер осудили визит Борреля. Яна Тоом частично разделила разочарование своих коллег и отметила, что это был вопрос политического прагматизма и ключевым словом визита была вакцина.

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После чего группа европейских парламентариев призвала Борреля подать в отставку после "унизительной" поездки в Москву, которая нанесла "серьезный ущерб репутации Евросоюза".

Как сообщалось, по результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Хосеп Боррель признал, что она была неудачной и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.

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