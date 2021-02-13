Мелания Трамп открывает собственную приемную
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Миссис Мелания Трамп объявляет об открытии" Офиса Мелании Трамп ". Добавьте этот аккаунт, чтобы получать новости и обновления", - говорится в едином пока твитте этой организации.
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В конце января телеканал CNN сообщал, что новая организация бывшей первой леди США будет заниматься помощью детям, в частности станет развитием программы Be Best, целью которой заявлено физическое и эмоциональное здоровье молодежи.
Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates.- Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) February 12, 2021
- Напомним, Мелания Трамп выступила с прощальным обращением как первая леди.
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