Мелания Трамп открывает собственную приемную

13 февраля, 2021, 10:45

Жена бывшего президента США Мелания Трамп сообщила об открытии организации под названием "Офис Мелании Трамп"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Миссис Мелания Трамп объявляет об открытии" Офиса Мелании Трамп ". Добавьте этот аккаунт, чтобы получать новости и обновления", - говорится в едином пока твитте этой организации.

Читайте также: Как она на него смотрела. Мир обсуждает поцелуй Мелании Трамп и Джастина Трюдо на саммите G7

В конце января телеканал CNN сообщал, что новая организация бывшей первой леди США будет заниматься помощью детям, в частности станет развитием программы Be Best, целью которой заявлено физическое и эмоциональное здоровье молодежи.

Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates. - Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) February 12, 2021

Напомним, Мелания Трамп выступила с прощальным обращением как первая леди.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb