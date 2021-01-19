Мелания Трамп выступила с прощальным обращением как первая леди

19 января, 2021, 17:12

Мелания Трамп обратилась к гражданам США с заключительной речью в статусе первой леди страны

В своем видеообращении она заявила, что этот статус и возможность представлять американский народ перед мировым сообществом были для нее величайшей честью в жизни.

Мелания Трамп поблагодарила военнослужащих, медицинских работников и всех, кто помогал бороться с пандемией COVID-19.

"Каждая жизнь бесценна, и сейчас, когда в обращение поступают миллионы вакцин, я прошу всех американцев проявить осторожность и здравый смысл, чтобы защитить уязвимых", - заявила Мелания.

Она также призвала быть активными в своей деятельности, при этом учитывая, что насилие - это не ответ, и оно никогда не может быть оправданным.

Мелания Трамп отметила, что в своей деятельности на посту первой леди руководствовалась интересами подрастающего поколения, вопросам расширения их возможностей и улучшения условий жизни. Среди основных направлений своей работы она назвала благополучие, безопасность детей в интернете и профилактику наркозависимости - от лекарств или наркотиков, в том числе среди беременных женщин.

"Выражаю искреннюю надежду на то, что родители воспитают детей с пониманием того, что значит - быть лучшими, смелыми и самоотверженными героями, которые работают и уступают своими интересами, чтобы сделать эту страну землей свободы", - сказала Мелания.

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