Китай отказался предоставлять ВОЗ данные о первых случаях инфицирования коронавирусом

13 февраля, 2021, 19:21

Китайские власти отказалась предоставлять экспертам Всемирной организации здравоохранения данные о первых случаях инфицирования коронавирусом в Ухане

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

По словам микробиолога из экспертной группы ВОЗ Доминика Дауера, власти Китая не предоставили данные о ранних случаи заражения коронавирусом.

"Они предоставили нам лишь пару примеров, но это не то же самое, что обработать все случаи, как нужно для стандартного эпидемиологического исследования", - сказал Дауер.

По свидетельствам экспертов ВОЗ, который находились с визитом в Ухане, китайские ученые предоставили собственные исследования и уверяли, что не зафиксировали случаев COVID-19 в месяцы, предшествовавшие вспышке коронавируса в Ухане.

Также ВОЗ не позволили ознакомиться с данными, которые лежали в основе этих исследований и дали бы возможность проанализировать, насколько рано и интенсивно вирус начал распространяться в Китае.

7 февраля сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что нашли важные улики, которые касаются роли рынка морепродуктов в китайском городе Ухань в распространении коронавируса.

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