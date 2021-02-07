Эксперты ВОЗ нашли важные улики первой вспышки коронавируса в Ухане

7 февраля, 2021, 20:14

Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что нашли важные доказательства, касающиеся роли рынка морепродуктов в китайском городе Ухань в распространении коронавируса

Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты из делегации ВОЗ, которая направилась в китайский город Ухань, сообщили о найденных важные доказательства, касающиеся роли рынка морепродуктов в Ухане в распространении инфекции.

Об этом заявил один из членов делегации ВОЗ Питер Дашак. Он прибыл в Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса в декабре 2019 года, вместе с группой ВОЗ, в которую входит 14 человек.

Он отметил, что рынок морепродуктов Ухань, который связывают с началом распространения заболевания, остался почти нетронутым после закрытия. Оборудование и посуда сохранились на том же месте, где их оставили люди. Китайские ученые с помощью взятых с рынка образцов смогли выявить места, где были найдены следы вируса.

"Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели", - сказал Дашак.

"Теперь мы знаем то, чего не знали раньше: до появления сильно больных были другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель", - рассказал Дашак.

Напомним, 17 января тогдашний государственный секретарь США Майк Помпео заявил о наличии доказательств о происхождении коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань.

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