Карпатский регион страдает от новой волны COVID-19
Об этом со ссылкой на открытые данные СНБО передает Еспресо.TV .
Ивано-Франковская область имеет 688 случаев в сутки, что примерно в шесть раз превышает соответствующий показатель в большинстве других областей Украины, где количество новых зараженных колеблется в пределах 100-200 человек; Закарпатская - 485, Черновицкая - 384.
Далее следуют соседняя с ними Винницкая (+365) и Львовская (+329) области, а затем уже традиционные лидеры статистики инфицирования - мегаполисы Киев (+320) и Киевщина (+265), Харьков и Харьковская область (вместе - это +289).
Более 200 новых заражений в течение последних суток также и в соседней с Киевской Житомирской областях.
Остальные регионы - менее 200 случаев.
При этом еще в прошлую пятницу, 5 февраля, главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук заявлял о 100% -нй наполненности двух COVID-больниц края . Речь шла о Надвирнянской районной больнице и Коломыйской центральной районной больнице.
Коломийска инфекционная больница была заполнена на 92%, Богородчанская - 86%, Солотвинская - 82%. И ситуация не улучшилась, а скорее наоборот.
По итогам 5 февраля город Ивано-Франковск вместе с прилегающей областью, впервые за весь период пандемии COVID-19 в Украине заняли первую позицию по суточным темпом распространения вируса.
В соцсетях местные жители выражают подозрения, что новая волна заболеваемости вероятно может быть виклана контактами со Словакией, где сложная ситуация и более 70% больных пораженные опасным "британским" штаммом коронавируса.
Официальных подтверждений этой версии пока нет, как и объяснений резкого всплеска заражения в Карпатской Украине.
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