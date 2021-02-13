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Espreso.tvОбществоДопрос Сытника и его главного детектива Калужинского отменен

Допрос Сытника и его главного детектива Калужинского отменен


фото: Радіо Свобода
Назначенный ранее допрос директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского в Офисе генерального прокурора Украины не состоится

Об этом сегодня, 13 февраля 2021 года, сообщила генеральная прокурорка Ирина Венедиктова, передает Еспресо.TV .

"Допрос Сытника и Калужинской отменяется", - отметила она у себя на фейсбуке.

Какие дополнительные сведения по этому поводу ней не приводятся.

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