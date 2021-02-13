Допрос Сытника и его главного детектива Калужинского отменен
13 февраля, 2021, 12:18
Назначенный ранее допрос директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского в Офисе генерального прокурора Украины не состоится
Об этом сегодня, 13 февраля 2021 года, сообщила генеральная прокурорка Ирина Венедиктова, передает Еспресо.TV .
"Допрос Сытника и Калужинской отменяется", - отметила она у себя на фейсбуке.
Какие дополнительные сведения по этому поводу ней не приводятся.
- Напомним, вечером 12 февраля стало известно о вызове Сытника и Калужинской на допрос в ОГПУ.
- По данным журналиста Юрия Бутусова, который привел соответствующие документы, это было сделано с целью забрать забрать в НАБУ дело скандального заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова , что за Революции Достоинства был заместителем министра внутренних дел и оправдывал применение силовых мер в отношении участников безоружных акций протеста.
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